Repubblica – Napoli su De Winter, c’entrano anche due giocatori azzurri. I dettagli

Il mercato partenopeo continua ad essere quello più ricco con la chiusura molto vicina per Lucca e Lang ma il ds Manna è molto impegnato anche sul fronte difensivo.

Il profilo principale per la difesa è ormai da tempo Beukema ma l’alternativa, come riportato da Repubblica, è De Winter del Genoa. L’ex Juve è infatti nella lista del ds Manna e nell’affare potrebbe rientrare anche uno tra Simeone e Ngonge che sono entrambi nel mirino dei rossoblù. Al momento però la pista principale resta Beukema che sta spingendo per trasferirsi alla corte di mister Conte.