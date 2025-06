Nuñez – Perchè il Napoli lo vuole così tanto? Chi giocherà titolare tra lui e Lukaku?

Darwin Nuñez, attaccante 26enne uruguaiano, attualmente in forze al Liverpool, rappresenterà la vera telenovela di questo mercato in casa Napoli, che cercherà di prenderlo a tutti i costi.

Nelle ultime 3 stagioni (2022-2025) Nuñez ha collezionato 95 presenze con solo 25 reti messe a segno, un pò poco per un centravanti del suo valore economico.

Difatti il Liverpool per averlo alla sua corte nell’estate del 2022 sborsò al Benfica ben 75 + 25 milioni di bonus per un totale di 100 milioni complessivi.

I risultati mostrati sul campo dall’attaccante uruguaiano non hanno soddisfatto le aspettative e soprattutto non hanno rispecchiato il prezzo pagato per il calciatore.

In quest’ultima stagione con Arne Slot, Nuñez non ha migliorato il suo rendimento e dunque adesso non è più un pallino centrale dei reds che vorrebbero cederlo.

Il Napoli di Antonio Conte, che gradirebbe un valido sostituto per Lukaku, ha mostrato un forte interesse per l’attaccante uruguaiano.

Il Liverpool però per quello che ha pagato Nuñez non vorrebbe perderci molto su una sua cessione e spara una cifra molto elevata di circa 60 milioni per l’attaccante.

Il Napoli invece la scorsa settimana ha proposto una prima offerta ai reds di circa 40 milioni, dunque la distanza tra le parti è elevata, ma c’è ottimismo per la trattativa, che seppur risulta essere difficile non è poi così impossibile da portare a termine.

Il ds Manna ha già un accordo con il giocatore, che vuole unirsi al Napoli, e con il suo entourage, dunque si cerca una quadra con il Liverpool per regalare a Conte un altro attaccante di spessore.

Difatti con le 4 competizioni il Napoli non può pretendere di cercare di compensare i gol mancanti degli attaccanti con gli inserimenti dei centrocampisti, come Conte è riuscito a fare con successo in questa stagione con McTominay, Anguissa e Billing.

Dunque serve un altro rinforzo, e chi se non l’attaccante “contiano” per eccellenza, Nuñez difatti seppur in queste stagioni è mancato di cinicità sotto porta, è pur sempre un giocatore di sacrificio, duttile e capace di servire i centrocampisti per gli inserimenti, praticamente un Lukaku 2.0.

Il Napoli vuole puntare tutto su Nuñez perchè sa che la cura Conte può farlo tornare ad essere il goleador del Benfica, che tanto ha spinto il Liverpool ad investire 100 milioni per lui.

La domanda più gettonata negli ultimi giorni è: “Chi giocherà titolare?”

Lukaku sicuramente partirà avanti nelle gerarchie perchè conosce già la squadra e il gioco di Conte, inoltre è uno degli intoccabili del mister.

Nuñez ha bisogno di tempo per tornare al top e per capire bene lo schema di Antonio Conte, però col passare del tempo potrebbe soffiare il posto da titolare a Lukaku, che adesso non è più così imprescindibile, visto il calo nelle ultime stagioni.

Voi vorreste vedere Nuñez in azzurro?