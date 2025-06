Noa Lang-Napoli: ci siamo, domani la firma

Il Napoli è vicinissimo a chiudere il colpo Noa Lang. L’esterno offensivo olandese ha detto sì al trasferimento in azzurro e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’accordo tra le parti è già stato raggiunto. Manca solo la formalizzazione dell’operazione.

Lang, attualmente al PSV, è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A sotto la guida di Antonio Conte. Il giocatore rappresenta un rinforzo di qualità e personalità per il reparto offensivo partenopeo. La firma potrebbe arrivare già domani, rendendo ufficiale un’operazione che il Napoli ha accelerato nelle ultime ore. I tifosi sono in attesa: Noa Lang è sempre più vicino.