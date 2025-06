Il Roma – “Effetto De Bruyne: tutti vogliono Napoli”

“Effetto De Bruyne: tutti vogliono Napoli”. Così titola l’edizione odierna de Il Roma, sottolineando l’impatto immediato dell’arrivo del fuoriclasse belga in azzurro. Il colpo messo a segno dalla società di Aurelio De Laurentiis ha acceso i riflettori internazionali sul progetto targato Antonio Conte, rendendo Napoli una destinazione sempre più ambita nel panorama europeo.

L’effetto trainante di De Bruyne non si limita solo all’entusiasmo dei tifosi: diversi potenziali acquisti stanno mostrando apertura verso il trasferimento. Tra questi c’è anche Noa Lang, il talento offensivo del PSV, menzionato in prima pagina dal quotidiano come uno dei profili più caldi per il mercato partenopeo.