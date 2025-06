I campioni d’Italia si godono le vacanze, dove sono gli azzurri

Certamente meritate quest’anno le vacanze per i calciatori azzurri, freschi vincitori del quarto Scudetto. Gli atleti, in vista della lunga ed impegnativa nuova stagione, che inizierà a Dimaro il prossimo 17 luglio, stanno approfittando di questo periodo di relax e riposo.

Sicuramente il mare è la vacanza preferita, le mete spesso sono esclusive o esotiche. Di seguito una breve carrellata delle località dove sono avvistati alcuni dei calciatori azzurri.

Spiagge nostrane della meravigliosa Sardegna, a Villasimius, per il capitano Di Lorenzo, Rrhamani, Spinazzola e Raspadori. In Puglia sono stati visti Simeone e mister Conte, che nel Salento è di casa.

All’estero stanno riposando alcuni centrocampisti azzurri: McTominay è in California, Lobotka a Marbella e il nuovo acquisto De Bruyne in Africa.

Neres è convolato a nozze in Brasile, la luna di miele è iniziata da New York. Affascinante la località scelta da Politano e signora: dopo il matrimonio sono volati in Sudafrica, al Capo di Buona Speranza.

Più tranquille le giornate di Big Rom Lukaku, si trova con la famiglia nel nativo Belgio, a Bruxelles.