Graziani: “Inter e Juve pagheranno le fatiche del Mondiale”

L’ex calciatore di Roma e Fiorentina, campione del mondo con la Nazionale nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i temi trattati è interessante la considerazione su Inter e Juventus, le uniche squadre italiane impegnate nel Mondiale per Club in corso di svolgimento degli Stati Uniti.

Secondo Graziani: “Le due squadre avranno problemi nel corso della stagione. L’Inter ha quasi 20 giocatori impegnati, lo stress muscolare è incredibile. Di sicuro i giocatori riposeranno poco“.

Come dargli torto. I calendari così intasati hanno permesso lo svolgimento della competizione – che peraltro si sta rivelando interessante e combattuta – solo in estate inoltrata, l’unico periodo dell’anno reputato al riposo dei calciatori. Inoltre, il clima torrido non aiuta, anzi amplifica la fatica.

Di sicuro Inter e Juventus avranno la preparazione estiva sconvolta e – come sottolineato da Graziani – potrebbero pagarlo nel corso della stagione prossima.