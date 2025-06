Gazzetta dello Sport-Osimhen sarà convocato in ritiro a Dimaro: il punto

Il futuro di Victor Osimhen nonostante le diverse offerte non è ancora delineato.

Il calciatore ad ora rimane tesserato con il Napoli e secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarà convocato per il ritiro consueto a Dimaro, la società azzurra manderà una PEC per la convocazione per le visite mediche di rito e la partenza per il Trentino: “Il Napoli lo dovrà convocare e lo convocherà, come da regolamento e anche da buon senso, ed attenderà che l’attaccante capocannoniere della stagione 2022-2023 dica stavolta sì. O altrimenti, ipotesi alternativa, bisognerebbe trovare un gentleman agreement che consenta di evitare incroci magari ritenuti imbarazzanti e liberi Osimhen, autorizzandolo ad allenarsi a parte. E, comunque, il Napoli ha già il suo orientamento: farà partire la PEC nella quale inviterà Osimhen ad essere a Castel Volturno peri giorno 14 o il 15 consentendogli di sottoporsi alle visite mediche; e poi, coi compagni, viaggetto in Trentino, stavolta senza la necessità di doversi aggiornare su rinnovi che non devono essere annunciati“.