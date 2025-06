Flamengo – Bayern, terminato il primo tempo

Per il Mondiale per Club 2025 si sta giocando all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens in Florida, l’ottavo di finale tra Flamengo e Bayern Monaco. Terminata da pochissimo la prima frazione di gioco che vede i tedeschi avanti per 3 a 1.

Inizio super dei bavaresi che vanno in vantaggio al 6′ grazie a un autogol del cileno Pulgar che di testa, a seguito di un calcio d’angolo di Kimmich, spedisce la sfera nella propria porta: 0-1.

Raddoppio del Bayern al minuto 9; stavolta la rete è messa a segno dal centravanti inglese Kean che, lanciato da Upamecano, calcia di sinistro dal limite dell’area piazzando la sfera all’angolo: 0-2.

Discreta reazione dei brasiliani, Araujo chiama all’intervento difficile in tuffo il portiere bavarese Neuer.

Caldo e umidità: necessario il cooling break a metà tempo.

Riapre la gara il Flamengo al 33′ cross dalla sinistra del solito Araujo, rimpallo in area, arriva Gerson che di sinistro segna e dimezza lo svantaggio: 1-2.

Pochi giri di lancette ed i tedeschi si riportano sul doppio vantaggio. Stavolta segna al 41′ Goretzka che da fuori area sfrutta una respinta della difesa e batte di destro il portiere Rossi: 1-3.

Nervosismo tra le fila brasiliane: ammonito Pulgar per fallo su Kean. Giallo reciproco tra Tah e Plata.

Lungo il recupero concesso: ben 8 minuti.

Esce Pulgar per infortunio, entra Allan e becca subito il giallo per fallo su Kimmich.

Squadre negli spogliatoi.