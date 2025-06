Corriere dello Sport-Beukema insiste per il trasferimento al Napoli: gli aggiornamenti

Sam Beukema continua a sollecitare il Bologna per agevolare il trasferimento al Napoli; il centrale olandese è voglioso di giocare con mister Conte e ha aperto totalmente al trasferimento in azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage sta spingendo a convincere il Bologna ad ammorbidirsi per quanto riguarda il prezzo del cartellino: “Il Napoli è molto attivo anche su Sam Beukema, 26 anni, da due anni pilastro difensivo del Bologna che continua a chiedere 35 milioni. Il Napoli si è fermato a 25 più il cartellino di Zanoli che Italiano apprezza tanto. Ora entra in gioco anche l’entourage del giocatore. Beukema è grato al Bologna per la fiducia e la crescita di questi anni ma considera il Napoli l’occasione della vita e per questo spera che i due club possano raggiungere quanto prima l’accordo. Lavoro di pazienza e diplomazia per provare ad abbassare le pretese del Bologna