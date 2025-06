Cessione in vista per un attaccante, tre squadre lo vogliono

Sembra veramente ai titoli di coda l’avventura azzurra per Giovanni Simeone. Il ventinovenne calciatore argentino dal 2022 in maglia azzurra, molto probabilmente questa estate lascerà Napoli.

La conferma arriva anche dal quotidiano il Mattino: interessate al Cholito ci sono squadre spagnole (Siviglia e Girona), oltre al Genoa.

Per il ruolo di alternativa a Lukaku sono chiare le indicazioni di mister Conte: la richiesta è un profilo forte fisicamente, in grado di far salire la squadra e anche di garantire un buon numero di reti.

Giovanni in questi anni ha messo in campo il massimo impegno, ha realizzato reti importanti ed ha dimostrato sempre un grande attaccamento ai colori azzurri; adesso però sembra proprio giunto il momento di voltare pagina. La Società dal canto suo ha la necessità di piazzare i calciatori in esubero e di completare la rosa il prima possibile. La strada tra Simeone e la SSC Napoli è destinata a dividersi.