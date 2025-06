Basket femminile, Bronzo storico per l’Italia

Storico risultato per le azzurre del Basket che dopo trent’anni conquistano una medaglia di bronzo agli europei. Grande risultato per il team guidato da Andrea Capobianco: le azzurre partivano come semplici outsider, terminano il torneo battendo Serbia, Slovenia, Turchia e infine la forte Francia.

La finale per il terzo posto è stata incerta e vibrante: alla fine le azzurre hanno dimostrato la propria superiorità, imponendosi per 65 a 54.

Unica sconfitta per l’Italia, peraltro per un solo canestro, contro il Belgio, che ha poi battuto in finale la Spagna per 67 a 65, conquistando la medaglia d’oro.