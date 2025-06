Il Genoa è alla ricerca di un attaccante e sta sondando vari profili tra cui quelli di Nzola, reduce dal prestito al Lens, e Simeone in uscita dal Napoli.

Tuttvia, per l’argentino c’è la concorrenza del Pisa ma non è scontato un ritorno in rossoblu. La valutazione dell’ex Verona non è alta ed è dunque un nome palpabile per entrambe le squadre.