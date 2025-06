L’edizione odierna del Mattino analizza il mercato del Napoli, evidenziando le mosse del club azzurro su diversi fronti, in particolare alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne. Tra i nomi più discussi emerge quello di Dan Ndoye, ma il Bologna non sembra intenzionato a fare concessioni significative. Da parte sua, il Napoli ha fissato un limite massimo di spesa. Il club emiliano chiede 45 milioni di euro, ipoteticamente disposto a scendere a 40, ma difficilmente accetterà una cifra inferiore ai 35 milioni. Tuttavia, questa somma rappresenta esattamente il tetto massimo che il Napoli intende destinare a ulteriori operazioni di mercato. Secondo il giornale, spesso il tempo può ridurre le distanze tra le parti, specialmente con l’intervento economico a fare da leva. Ciò che oggi sembra irrealizzabile potrebbe quindi diventare possibile in futuro. Per ora, però, la priorità per la corsia sinistra è rappresentata da Lang. L’olandese rimane il primo obiettivo su cui si concentra il club azzurro. Al momento, i partenopei non intendono superare i 35 milioni per Ndoye e stanno portando avanti con decisione la trattativa per Lang del PSV. Quest’ultima operazione sarebbe ormai prossima alla conclusione.