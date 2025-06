Gds – Lang ad un passo. Ecco quando si può chiudere

Tra gli obiettivi principali per l’attacco, Noa Lang è senza dubbio quello più in voga. L’ex Ajax è stato già nel mirino del Napoli a gennaio ma l’affare non si concluse in quanto il Psv lo ritenne incedibile.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello sport, gli azzurri sono molto vicini all’olandese. I partenopei hanno trovato un accordo col Psv per 25 milioni di euro più 5 bonus. Il classe 1999 attende solo la definizione degli accordi tra i due club in quanto non vede l’ora di approdare alla corte di Conte.

Al momento non ci saranno altri sviluppi nella trattativa in quanto Lang ha da tempo trovato l’accordo con il Napoli e l’affare potrà chiudersi definitivamente da settimana prossima.