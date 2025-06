Clamoroso retroscena sulla trattativa per Borrelli: ecco come si sta sviluppando

Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Brescia, molto probabilmente lascerà il club azzurro bianco a parametro zero per le note vicende societarie che il Brescia ha vissuto in queste 2 settimane.

Sull’attaccante 25enne sembra essersi interessato fortemente il Napoli, che lo vorrebbe come terzo slot in attacco, visto anche la probabile partenza di Simeone al Pisa.

La trattativa tra il ds azzurro Giovanni Manna e l’entourage del centravanti è avvenuta ad insaputa del calciatore italiano, che si stava godendo le sue vacanze in Grecia.

Difatti Gennaro Borrelli ha scoperto dell’interessamento del Napoli solamente via social, e ha dichiarato di essere lusingato da questa trattativa.

Borrelli vuole giocare nel Napoli, difatti stesso il calciatore lo ha definito un sogno quello di unirsi al club partenopeo.

L’attaccante del Brescia vorrebbe però rimanere a Napoli, e non essere girato in prestito, altrimenti preferirebbe scegliere lui da svincolato dove andare a giocare.

L’obbiettivo del Napoli è di puntare su Borrelli e strappare un attaccante come terzo slot a parametro zero, in modo da investire tutto su 2 esterni, tra questi Lang, con cui i partenopei dovrebbero chiudere in settimana, poi anche Ndoye e tanti altri.

Conoscevate questo calciatore?