Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, confermando il rinnovo di Alex Meret fino al 2027. La fumata bianca era già arrivata settimane fa e ieri è arrivato l’annuncio ufficiale. Non ci sono mai stati dubbi. Il club voleva proseguire con lui, e Meret ha sempre messo il rinnovo al primo posto, anche se l’ufficialità è giunta a pochi giorni dalla scadenza del precedente contratto. Arrivato nel 2018 a 21 anni, Meret ha conquistato due Scudetti e si è dimostrato fondamentale in molte occasioni, meritando il prolungamento e un aumento di stipendio. La trattativa è stata lunga, ma c’era la volontà comune di continuare insieme. Nel frattempo, il Napoli cerca un altro portiere. Con gli 8 milioni incassati per Caprile ed il fine prestito di Scuffet, si monitorano Milinkovic-Savic e Suzuki, che però è incedibile per il Parma. Intanto, l’accordo con Meret è stato siglato senza incertezze.