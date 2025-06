L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione di mercato del Napoli. Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Alex Meret, il club azzurro è ora alla ricerca di un portiere di alto livello da affiancargli. Con circa 50 partite previste per la prossima stagione, il Napoli cerca rinforzi adeguati per mantenere la competitività su più fronti. Milinkovic-Savic è uno dei principali obiettivi. Il Napoli per il serbo non vuole superare la soglia dei 15 milioni di euro, mentre il club granata mantiene la sua richiesta vicina ai 19 milioni. Nel frattempo, altre piste sono esplorate. Le negoziazioni per Milinkovic-Savic sembrano essersi complicate ulteriormente, mentre un altro nome seguito dal Napoli è quello di Wladimiro Falcone del Lecce, portiere trentenne che potrebbe rappresentare una soluzione più accessibile. Resta invece difficile arrivare a Suzuki del Parma, considerato incedibile al momento dalla sua società. La ricerca di un nuovo portiere prosegue quindi serrata, con la dirigenza azzurra impegnata a trovare l’opzione migliore per completare il reparto difensivo