Assalto Napoli su Ndoye, contatti nelle ultime ore tra i due club, spunta già lo stipendio

Dan Ndoye, esterno 24enne svizzero, è ormai da tempo un obbiettivo del Napoli.

Il Bologna spara alto, con le cifre che si aggirano tra i 35 e i 45 milioni per Ndoye.

Il ds Manna però cercherà prima di accordarsi con l’entourage del calciatore per definire i termini del contratto con il giocatore svizzero, che sottolinea la voglia dell’attuale attaccante del Bologna di unirsi al Napoli.

Sebbene Ndoye sia lusingato dalla chiamata di Conte e della squadra campione d’Italia, come ribadito già dal calciatore durante una partita con la nazionale Svizzera, al momento lui rimane un giocatore del Bologna e come tale si impegnerà per la squadra finché sarà un calciatore rossoblu.

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra il club e l’entourage del calciatore, dove sembrerebbe che il Napoli si sia avvicinato ad un accordo con l’entourage dello svizzero per un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Una volta che il discorso contratto sarà concluso con gli entourage di Ndoye, il Napoli tornerà a trattare con il Bologna per chiudere una trattativa difficile, perchè i rossoblu non sembrano volersi smuovere dal vendere se non a cifre elevate.

Conte lo vuole fortemente per accrescere la forza dell’organico della squadra oltre che la lunghezza della rosa partenopea.

Voi cosa ne pensate dello svizzero? Vale la pena spendere queste cifre o c’è di meglio in giro?