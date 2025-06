Fedele: “Il Napoli rischia di perdere 2 giocatori”

L’ex dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, in onda su TMW Radio:

“Il Napoli rischia di perdere due grandi giocatori e ha il dovere di accontentarli. Sono Anguissa e Lobotka. Lobotka ha una clausola di 27 mln per l’estero ed è appetibile. Il Napoli deve soprattutto rinnovare Anguissa e Lobotka, e ci vorrà poi un altro cagnaccio lì in mezzo. Quando gioca De Bruyne, chi metti lì? Io per esempio preferisco davanti Lucca a Nunez, servono giocatori che si adattino velocemente al calcio italiano. Quando sento dire che Ndoye vale 50 mln dopo una stagione, non ci sto“.