Buscè: “Marianucci più pronto di Marin”

L’ex calciatore e allenatore di Marianucci nell’ Empoli primavera, Antonio Buscè, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Ora sono contento per lui visto che è arrivato nella squadra Campione d’Italia. Per quanto io possa sbilanciarmi, dico che Marianucci mentalmente è molto più pronto per giocare a Napoli rispetto a Rafa Marin, per esempio, se prendiamo in considerazione la giovane età. E’ più pronto sia fisicamente che mentalmente dello spagnolo. Senza dubbio essere allenato da uno dei più forti tecnici in circolazione gli permetterà di sviluppare ancor di più la mentalità di giocatore vincente“.