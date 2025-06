“Abbiamo visto che c’è una differenza netta tra le rose delle due squadre”. Stefano Borghi, telecronista, giornalista, al podcast Cronache di Spogliatoio ha commentato il ko della Juve contro il City ma ha anche evidenziato una crescita rispetto allo scorso anno. “La Juve ha del lavoro da fare. Io rimango convintissimo del fatto che già adesso come potenziale il valore della Juve sia già più alto dell’anno scorso non come risultati ma come proposta e partite che può sostenere. La Juve ha diversi tratti forti. Non è una questione solo di allenatore. Ma ci sono anche carenze.

Ora serve qualcosa in difesa. Ha preso cinque gol dal City, per dire. Il ritorno di Bremer è fondamentale e risolverà un po’ di cose. Qual è la difesa titolare oggi? Serve qualcosina in più”.