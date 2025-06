L’attuale responsabile del settore giovanile del Catanzaro, Massimo Bava, è intervenuto quest’oggi a Kis Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul suo ex attaccante al Torino Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato tra le altre del Napoli. Queste le sue parole in merito:

“Non tutti i giocatori sbocciano alla stessa età. Lucca ad una certa età era definito tardivo, poi è diventato un animale e dal punto di vista mentale è cresciuto tanto. Ha superato 10 gol in Serie A, ci auguriamo che possa diventare il bomber della Nazionale italiana. I giocatori bravi ci sono ed in Italia li produciamo ancora, ma dobbiamo essere bravi ad aspettarli perché i talenti in Italia li abbiamo”.

La strada che porta Darwin Nuñez a Napoli è affascinante ma piena di ostacoli. L’attaccante del Liverpool piace molto al club partenopeo, ma tra costi e ingaggio si tratta di un’operazione complicatissima. I Reds valutano il suo cartellino circa 60 milioni di euro, mentre lo stipendio di 6 milioni netti annui – senza vantaggi fiscali del Decreto Crescita – rappresenta un altro ostacolo. Eppure il Napoli resta vigile, forte della disponibilità mostrata dallo stesso giocatore, che avrebbe risposto con entusiasmo all’ipotesi di trasferimento. I contatti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’intermediario Fali Ramadani sono costanti, con frequenti incontri a Milano. Ma per sbloccare l’affare – scrive il Corriere dello Sport – servirebbe uno sforzo condiviso: dei Reds, del calciatore e anche del Napoli. Intanto torna a prendere corpo un’alternativa concreta: Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, 12 gol nell’ultima Serie A, rappresenta una soluzione più sostenibile ed è seguito già da diverse settimane dagli azzurri: valutazione da 30 milioni, ingaggio contenuto e margini di crescita. Il Napoli lo segue da tempo e ora il dossier è tornato caldo. Tutto, però, ruota ancora attorno al futuro di Victor Osimhen. Il club attende la cessione per 75 milioni, fondamentale per dare slancio definitivo al piano d’attacco azzurro.