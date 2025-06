Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport”, l’agente Claudio Anellucci, ex procuratore tra gli altri di Edinson Cavani, ha parlato dell’interesse del Napoli per l’altro bomber uruguaiano Darwin Nunez e, più in generale, delle strategie del duo Manna-De Laurentiis. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il mercato del Napoli è stato subito importante. Il regalo di De Laurentiis è stato De Bruyne, a voler premiare tutto l’ambiente per lo Scudetto. Vanno fatti i complimenti a Manna e a chi ha chiuso l’affare. Ora però bisogna concentrarsi sulle uscite: alcune cessioni saranno chiamate, altre a sorpresa. Conte vuole un gruppo di lavoro quasi allo stesso livello tra titolari e panchina. Non vuole trovarsi con la coperta corta, altrimenti i mal di pancia di Conte sono ben conosciuti.

Darwin Nunez? Difficilmente verrebbe a Napoli per fare l’alternativa di Lukaku. Ci sono delle logiche su ingaggi e costi, il profilo giusto è Lucca. Ha caratteristiche anche complementari con il belga, sarebbe un’arma in più alle giuste cifre. Oggi i big guardano a Napoli come una città di altissimo profilo. C’è un mondo e un popolo che ama i calciatori e questo incide molto. De Bruyne lo sa bene, ha scelto Napoli per rilanciarsi anche moralmente e vivere in una cornice straordinaria. E poi c’è Conte che li fa rinascere in campo. La cessione di McTominay è stata una follia del direttore sportivo dello United, per fortuna ci sono cascati. Sono le operazioni disperate di un club in difficoltà tecnica e non certo economica. Il suo erede è stato pagato tre volte tanto, un’operazione senza senso che ha aiutato il Napoli”.