VIDEO – Anche Callejon alla partita d’addio di Hamsik. Il suo messaggio

Ci sarà anche José Maria Callejon alla partita di addio di Marek Hamsik. Lo spagnolo, che da poco ha annunciato il suo ritiro, ha condiviso un video in cui rivela che parteciperà alla gara d’addio dell’ex capitano del Napoli, che si giocherà a Bratislava il 5 luglio. Di seguito, le parole e il relativo video.

“Ciao fratello Marechiaro, come stai? Grazie per il tuo invito alla tua partita di addio al calcio. Sono molto onorato e orgoglioso di essere con te in quei giorni e con tutti i nostri compagni. Siamo stati per 7 meravigliosi anni al Napoli. Tu e la tua famiglia siete stati di grande aiuto per noi, ti dico grazie per cosa ci hai fatto e complimenti per la tua carriera. Sei stato uno dei migliori centrocampisti con cui ho giocato, complimenti per questo e per la tua carriera. Ci divertiremo e faremo una bella partita insieme. Ti mando un abbraccio, ti voglio bene”.