Tuttosport – Ambrosino, il Cagliari potrebbe spuntarla per il prestito. La situazione

Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, non vede l’ora di misurarsi con la Serie A. L’edizione odierna di Tuttosport scrive che il suo profilo interessa a varie società del massimo campionato italiano e, dunque, potrebbe esservi girato in prestito. Su tutte le squadre, ce n’è però una favorita sulle altre: il Cagliari. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A spuntarla potrebbe essere il Cagliari, che vanta ormai un canale privilegiato coi Campioni d’Italia. A testimonianza di ciò ci sono le operazioni Elia Caprile (8 milioni) e Gianluca Gaetano (6 milioni) che sono volati dalla Campania alla Sardegna negli ultimi mesi. Chissà che non possa esserci il più classico dei non c’è due senza tre. Inoltre Ambrosino è un pupillo del nuovo direttore sportivo dei rossoblù Guido Angelozzi (ieri l’ufficialità sull’incarico: accordo biennale con opzione). Quest’ultimo, infatti, l’ha avuto alle proprie dipendenze al Frosinone nell’ultima stagione ed è convinto che Ambrosino finora non abbia ancora sprigionato tutte le sue potenzialità. Della serie: il meglio deve ancora mostrarlo. Ecco perché il Casteddu ci punta in un reparto, che necessita ora di un’iniezione di gioventù e talento dopo l’addio di Coman (non riscattato) e con Pavoletti che vanta già 37 anni. Possibile che nell’accordo venga inserito pure un diritto di riscatto. Lavori in corso per trovare una quadra che accontenti e soddisfi tutte le parti in causa. Intanto Ambrosino non vede l’ora di salire in Serie A e ha già dato il suo benestare al possibile trasferimento alla corte di Fabio Pisacane”.