Napoli, nessun interesse per Kessié: il club dice no all’ex Milan

Nelle ultime ore il nome di Frank Kessié, ex centrocampista del Milan oggi in forza all’AlAhli, è stato accostato al Napoli. Il giocatore ivoriano starebbe valutando un ritorno in Europa, e il suo entourage lo avrebbe offerto a diversi club, in particolare in Italia , dove si è affermato come uno dei centrocampisti più solidi del campionato.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il Napoli avrebbe smentito con fermezza qualsiasi interesse per Kessié. Fonti interne al club azzurro avrebbero confermato che il centrocampista non rientra nei piani tecnici né del direttore sportivo Giovanni Manna né dell’allenatore Antonio Conte. La proposta dell’entourage è stata quindi respinta con un secco “no”.