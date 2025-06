Marchetti: “Beukema vuole solo il Napoli! Su Lang e Ndoye…”

Luca Marchetti, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli si sente forte per Lang perché ha l’accordo con il calciatore e si proverà a fare qualcosa di simile con Ndoye: ancora non c’è l’accordo col club ma la società sta lavorando per raggiungere l’intesa. L’intento, infatti, è quello di avere un’arma in più quando se ne riparlerà col Bologna. Un po’ quanto già sta accadendo anche con Beukema: c’è infatti l’accordo col giocatore ormai straconvinto di andare a Napoli. Considera chiuso il suo ciclo a Bologna e ne ha anche parlato coi dirigenti che, legittimamente, chiedono però 35 milioni di euro per lui mentre 45 per Ndoye. Non è escluso che il Napoli, alla fine, possa chiudere per entrambi”.