La Repubblica scrive dell’intenzione del Napoli di rinforzare il reparto avanzato, con diversi esterni nel mirino del club azzurro: “Lang è il primo esterno nel restyling del reparto offensivo. Nel mirino ci sono Federico Chiesa del Liverpool, Jadon Sancho (ma non c’è accordo sull’ingaggio e la Juve insiste) e Dan Ndoye, su cui non c’è intesa sulla valutazione. Il Bologna ha chiesto 45 milioni, una cifra troppo alta per il Napoli che non proseguirà la trattativa su queste basi“.