La Repubblica – Napoli-Lang, vicini alla chiusura: contratto fino al 2030

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile arrivo al Napoli di Noa Lang, esterno del PSV: “Fronti aperti simultaneamente per garantire al Napoli colpi importanti in vista della prossima stagione. Noa Lang è il più vicino a tagliare il traguardo: i contatti tra il ds Manna e il Psv sono proseguiti pure ieri e la distanza tra le parti si sta assottigliando. Il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni più bonus (per arrivare a 28), il club olandese è partito da una richiesta di 30, quindi manca davvero poco all’intesa definitiva. Il 26enne con la passione del rap ha già l’intesa fino al 2030 con ingaggio da 2.5 milioni e si candida ad essere il terzo acquisto estivo dopo Marianucci e Kevin De Bruyne. Il Napoli lo segue addirittura da gennaio e stavolta è convinto di definire tutto nelle prossime ore, magari già oggi, altra giornata chiave per la trattativa“.