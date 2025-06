Gazzetta – Rafa Marin-Villarreal, nodo riscatto ma non spunta preoccupazione. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della situazione di mercato di Rafa Marin. Il difensore sembra in procinto di lasciare il Napoli in prestito, visto il suo scarso utilizzo. Alla finestra c’è il Villarreal, il cui tecnico Marcelino ha espressamente richiesto il profilo ex Real Madrid. C’è però un problema legato alla questione riscatto. Di seguito, i dettagli.

“Rafa Marin se ne è stato educatamente in panchina, s’è preso quello che gli è stato concesso, ha avuto parole di ammirazione per Conte e per il club, e però legittimanente adesso spera di ripartire da Villarreal, dove l’aspettano da mesi. Lo ha chiesto esplicitamente Marcelino Garcia Toral, in arte semplicemente Marcelino – che nell’estate del 2023 entrò nella rosa dei pretendenti alla panchina per il dopo Spalletti – e che nel centrale crede assai: prestito oneroso per un milione ma il nodo resta poi il riscatto, che può essere pure obbligatorio e che però richiede un robusto conguaglio. Per ora, il meccanismo si è inceppato ma senza che si avverta preoccupazione”.