CdS – Juanlu, il Siviglia ha bisogno di far cassa ed ha fretta di cedere il giocatore. La situazione

Non solo l’attacco, il Napoli punta a rinforzare anche il suo reparto difensivo. Uno dei nomi che maggiormente intriga la società è quello di Juanlu, terzino classe 2003 di proprietà del Siviglia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport gli andalusi hanno sì rifiutato la prima offerta dei partenopei ma con riserva, poiché entro il 30 giugno dovranno raggranellare 25 milioni di euro per esigenze di bilancio. Motivo per cui, c’è bisogno di effettuare delle cessioni. Di seguito, ecco quanto riportato. “L’offerta di Manna al Siviglia, il suo club, recapitata nel corso di un incontro al Ramon Sanchez-Pizjuan, è stata di 12 milioni più 2 di bonus: rifiutata con annesso rilancio a 20. Però con riserva: nel senso che per esigenze di bilancio e mercato, gli andalusi devono vendere e collezionare 25 milioni entro il 30 giugno e dunque hanno fretta”.