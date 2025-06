CdS – Beukema, c’è il sì del giocatore, possibile inserimento di una contropartita nell’affare. La situazione

Il Napoli è al lavoro per Sam Beukema, difensore del Bologna. La sua situazione di mercato è aperta e con margini perché possa migliorarsi (il calciatore ha dato il suo sì). Inoltre, il possibile inserimento di Alessandro Zanoli nell’affare potrebbe renderlo anche più semplice, visto che si tratta di un profilo molto apprezzato dal tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano. Di seguito, ecco quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Un gigante di un metro e ottantotto centimetri che calcia con il destro e che andrebbe ad affiancare Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci in una batteria piena di ottime soluzioni centrali di ogni tipo. Anche la prima valutazione di Beukema è stata ritenuta elevata, 30-35 milioni, ma la storia è apertissima, ci sono margini importanti per ridurre i costi e contenere le forme di un affare nel quale potrebbe entrare Alessandro Zanoli in contropartita. Un profilo che al Bologna piace, gradito a Italiano, e dunque interessante anche sul binario singolo della trattativa per Beukema. Manna è al lavoro, ha già il placet del giocatore così come lo aveva strappato a Ndoye, ma c’è ovviamente qualcosa da sistemare anche sotto il profilo dello stipendio (richiesta 3 milioni). Avanti con calma ma con decisione: l’obiettivo è far quadrare tutte le esigenze”.