Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Lorenzo Lucca potrebbe essere per il Napoli una valida alternativa a Darwin Nunez, centravanti del Liverpool attualmente in trattativa con il club azzurro: “Potrebbero bastare 35 milioni per il gigante del club friulano e l’accordo con il calciatore già è stato raggiunto sulla base di un quinquennale a 2 milioni a stagione fino al 2030“.