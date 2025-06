Buonfiglio è il nuovo Presidente del Coni. Gli auguri della Ssc Napoli

La Ssc Napoli, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha fatto i suoi auguri a Luciano Buonfiglio, nuovo Presidente del Coni. Di seguito, ecco la nota integrale.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis si congratula con Luciano Buonfiglio per essere stato eletto nuovo Presidente del CONI. Inizia per lui un percorso ricco di trasformazioni e innovazioni, atte a trovare diversi modelli di sostenibilità per tutte le discipline sportive che coesistono all’interno del Coni. Da buon napoletano sicuramente avrà quella marcia in più per saper assicurare anche al mondo del calcio un adeguato sviluppo e una ottimizzazione delle risorse alle quali attingere per le sfide del futuro. Un ringraziamento sentito a Giovanni Malagò, che ha svolto il suo ruolo con grande personalità e competenza”.