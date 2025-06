Il Mattino – ” Il Comune pronto a far iniziare i lavori allo stadio Maradona: ecco i costi e tempi stimati “

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato delle importanti novità per quanto riguarda la tematica della ristrutturazione dello Stadio Maradona, oggetto di discussione soprattutto per quanto riguarda la possibilità di vedere lo stadio azzurro presente ad Euro 2032. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Infatti, è stata varata una delibera di variazione di bilancio alla voce spese dal valore di circa 200mila euro che arriverà in Consiglio comunale a breve, per finanziare il progetto di riapertura del terzo anello dell’impianto. E con la progettazione verrà fuori anche la quantità di soldi che servono per fare i lavori – una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni – della quale si farà carico il Comune. La riapertura del terzo anello consentirà di allargare la capienza di almeno 10mila posti.Più posti a disposizione che da un lato serviranno a soddisfare la domanda di biglietti del popolo azzurro che è sempre in ascesa costante. E dall’altro, alla Società di incassare più soldi. Il dato politico è che il Municipio napoletano – con in testa il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – è sul pezzo, riqualificare lo stadio dei 4 scudetti è una priorità anche se costa molto (si parla di almeno 300 milioni per rendere la struttura all’avanguardia e al passo con i canoni della Uefa). Impianto multi uso che dovrebbe stare aperto sette giorni su sette. Tuttavia, se si riesce ad aprire il terzo anello, alla Società viene assicurato che in costanza di lavori gli azzurri potranno comunque giocare sempre al Maradona e il club ammortizzerebbe le perdite della chiusura degli altri settori dove si aprirebbero i cantieri. Per riaprire il terzo anello servirà poco meno di un anno di lavori dall’apertura dei cantieri. “