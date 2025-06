Fedele: “Lang? Non è utile per il Napoli, vi spiego”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha bisogno di un esterno che faccia gol, Lang non ne fa tanti, come Chiesa che può essere un ottimo subentrante. Lookman è uno che fa gol ed il Napoli dovrebbe fare di tutto per prenderlo. Il centrocampo del Napoli è già consolidato, serve un altro centrale e un esterno prolifico. Nunez giocatore di fisicità più adatto al 3-5-2. Neres, De Bruyne e Lukaku non tornano, è una squadra troppo sbilanciata in avanti! Sono giocatori validi, sia chiaro ma tutti insieme squilibrano la squadra per cui servono anche calciatori difensivi”.