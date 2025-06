Alvino: “Chiesa? Non mi piace il suo atteggiamento, ma con Conte…”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia per parlare di Federico Chiesa, accostato al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Su Chiesa dico sempre la stessa cosa. La cura Conte è miracolosa, è l’unico allenatore che può far cambiare atteggiamento a Chiesa. Il suo atteggiamento l’ho condannato, lo condanno e lo condannerò sempre, se non cambia. L’unico allenatore che può far cambiare atteggiamento a Chiesa, che è quasi sempre anti-sportivo, si chiama Antonio Conte. Tecnicamente Chiesa non si può discutere, caratterialmente con quegli atteggiamenti l’ho sempre criticato e continuerò a farlo, se non cambia. Perché nella mia squadra, che è quella della società più onesta d’Italia, voglio giocatori che sappiano comportarsi sportivamente. Voglio Giovanni Di Lorenzo, simbolo di specchiata onestà! La Juventus ha un elenco lungo di cascatori e attori circensi: Conceicao, Cuadrado, Chiesa. Noi queste sceneggiate non le amiamo e calciatori così non li vogliamo, ma Conte ha un tocco miracoloso. E’ l’unico che può far cambiare strada a Federico Chiesa, per il bene del ragazzo”.