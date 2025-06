Il #Cagliari lavora al prestito con diritto di riscatto per Giuseppe #Ambrosino, ma il #Napoli non vuole perdere il contratto sui classe 2003 perciò o contro-riscatto a cifre basse o prestito secco. In settimana proseguiranno i dialoghi. #calciomercato https://t.co/9MH4Gk9jvp