L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Il quotidiano sottolinea come Giovanni Manna sia il principale artefice delle operazioni di mercato del Napoli, con il direttore sportivo impegnato nelle trattative sia in entrata che in uscita per il club azzurro. Per accogliere nuovi acquisti, sarà essenziale liberarsi di alcuni giocatori che non fanno parte del progetto di Conte. Uno di questi è senza dubbio Rafa Marin. Non si esclude che Manna possa dare il suo consenso al prestito di Rafa Marin al Villarreal nelle prossime ore. La chiusura dell’affare è vicina: la sua partenza verso la città della ceramica era già prevista per gennaio, ma l’assenza dell’arrivo di Comuzzo fece saltare l’accordo con il difensore spagnolo.