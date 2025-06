L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato lo stato delle trattative del Napoli sul mercato. Secondo quanto riportato, il club azzurro è impegnato in un lavoro intenso per rinforzare la squadra con l’obiettivo di costruire un organico altamente competitivo, capace di affrontare le sfide in Italia e in Europa. Conte attende l’arrivo di giocatori di grande qualità. Tra i profili che suscitano particolare interesse figurano Giorgio Scalvini e Ademola Lookman, entrambi talenti dell’Atalanta. Le prestazioni e il potenziale tecnico dei due calciatori hanno attirato l’interesse del Napoli, così come di altri club. La società azzurra sembra determinata a tentare un doppio colpo, con un’offerta combinata che si aggirerebbe tra i 70 e gli 80 milioni di euro, mentre l’Atalanta valuta i suoi gioielli intorno ai 110 milioni complessivi. In campo con Percassi c’è De Laurentiis: un’intesa nata negli incontri di Lega Serie A, dove Atalanta e Napoli hanno spesso collaborato su diverse questioni. I nomi sul piatto sono quelli di Scalvini e Lookman. Le valutazioni dei due giocatori rimangono elevate, ma è noto che quando il presidente si pone un obiettivo, è disposto a tutto pur di raggiungerlo.