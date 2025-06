Di Marzio: “Il Siviglia vuole Simeone. Il Cholito ha aperto al trasferimento”

Giovanni Simeone è tra i nomi in uscita dal Napoli.

Il figlio di Diego ha diverse pretendenti in Serie A e non solo e chiede maggior spazio in vista della prossima stagione; secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio il Cholito avrebbe offerte anche dall’estero: “Il calciatore piace al club spagnolo: la situazione. Il Siviglia è interessato a Simeone del Napoli. Il nuovo allenatore del club spagnolo, Almeyda, lo aveva lanciato da ragazzo al Banfield e ora lo vorrebbe ritrovare in Spagna. Il “Cholito” ha aperto a questa possibilità di trasferimento. Per ora, però, si tratta di un interesse ancora da sviluppare in un’eventuale trattativa. Nel corso dell’ultima stagione, l’attaccante del Napoli ha collezionato 2 gol e 2 assist in 33 presenze”.