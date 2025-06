Corriere della Sera: “Osimhen è il sogno del Milan”

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera ha parlato delle strategie del Milan: “È importante rinforzare il reparto dal punto di vista numerico avendo perso Jovic, Abraham e mandando Camarda in prestito ma il Milan alcuni profili li sta valutando, come Vlahovic, Darwin Nunez e Osimhen, che è il vero sogno. Piace molto Vlahovic, che al Milan verrebbe. Non c’è una trattativa vera e propria, ma si sta ragionando sullo stipendio. Il vero sogno resta Osimhen e per lui capirà cosa può succedere a fine mercato. Altri nomi? Darwin Nunez, che piace anche al Napoli, quindi su di lui bisogna muoversi presto. Si parla anche di Kean, che ha una clausola da 50 milioni nei primi giorni di luglio”