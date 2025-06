Alvino: “Nunez nelle idee dovrebbe giocarsi il posto con Lukaku. Osimhen non tiri troppo la corda”

Carlo Alvino, giornalista che tratta delle notizie in tema Napoli ha parlato su Radio Kiss Kiss degli aggiornamenti del mercato azzurro: “Triplo colpo di mercato con i soldi di Victor Osimhen? E’ un incastro legato all’uscita del nigeriano. Si è tirata troppo la corda, l’ha tirata il calciatore con questi suoi atteggiamenti. Se si spezza la corda non è un bene per nessuno, Osimhen compreso.

Nunez nell’idea del calcio di Antonio Conte è quel calciatore che si va a giocare il posto con Lukaku e potrà ricevere l’eredità del belga quando Big Rom lascerà il Napoli. L’idea del Napoli è quella di portare in rosa un calciatore qualitativamente importante come l’uruguaiano e che deve rilanciarsi dopo non aver mantenuto fede le aspettative in Premier con il Liverpool. Il Napoli giocherebbe anche su questo aspetto: il far vedere al mondo quanto è forte questo centravanti.

Chiesa? Su Chiesa voglio aggiungere che involontariamente a favore del Napoli sta giocando una partita il nuovo ct della Nazionale Gattuso, che è stato chiarissimo col ragazzo. Per tornare in Nazionale deve giocare con continuità e sembrerebbe che gli avrebbe proprio consigliato la piazza di Napoli. Credo che Chiesa solo con la cura Conte potrebbe migliorare, anche a livello di carattere“.