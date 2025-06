UFFICIALE – Il Napoli femminile cambia proprietà! Ecco chi sono i nuovi proprietari

Il Napoli femminile cambia pelle, cambia volto. Una nuova proprietà è pronta a ad investire nella società per rafforzarla ulteriormente. Ecco il comunicato della Redeem Finance S.r.l, cioè il gruppo d’investimento che ha rilevato la società:

Redeem Finance S.r.l. (“Redeem”), holding finanziaria con focus su investimenti sostenibili e ad alto valore strategico, comunica l’acquisizione della maggioranza del capitale del Napoli Femminile, squadra militante nel campionato di Serie A Women.

L’operazione si inserisce in un contesto di piena convergenza strategica e valoriale tra Redeem e Napoli Femminile. Il club rappresenta una realtà sportiva strutturata e in crescita, che nel tempo ha consolidato un’identità distintiva e una visione orientata alla creazione di valore sia sul piano sportivo sia su quello sociale.

Redeem ha individuato nel Napoli Femminile il mezzo con cui sviluppare una progettualità condivisa, apportando visione industriale e strumenti strategici finalizzati al rafforzamento della governance, al consolidamento della sua presenza nel panorama del calcio femminile nazionale e anche alla creazione di una linea educational destinata al mercato estero. L’obiettivo è di accompagnare il club in una fase evolutiva caratterizzata da solidità organizzativa, rafforzamento identitario e consolidamento del posizionamento competitivo, con l’obiettivo di contribuire in modo strutturale al percorso di affermazione del Napoli Femminile nel panorama del calcio femminile nazionale.

Per Redeem, l’ingresso nel mondo dello sport rappresenta una scelta coerente con la propria strategia industriale e con la visione di lungo periodo. Il Napoli Femminile si distingue come un progetto perfettamente allineato ai valori fondanti di Redeem: empowerment femminile, sviluppo sostenibile, impatto positivo sulle comunità e promozione di una cultura ESG integrata. Redeem crede profondamente nello sport come leva di trasformazione sociale, ma anche come strumento educativo capace di promuovere uno stile di vita sano, il rispetto delle regole e la cultura della disciplina. Investire nello sport significa contribuire alla crescita di un tessuto sociale più coeso, inclusivo e orientato al benessere delle persone.

“Con l’acquisizione della maggioranza del Napoli Femminile portiamo avanti la nostra idea di impresa: un modello che unisce performance e passione, crescita economica e impatto sociale, inclusione e sviluppo sostenibile. Il Napoli Femminile è una squadra con un’anima autentica e valori profondi, che merita di essere valorizzata e accompagnata verso nuovi traguardi. Per Redeem, investire in questa realtà significa credere nel talento, nella comunità e nelle radici, che condivido anche personalmente. Per questo sono molto contento di tornare in questa terra con un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini. Crediamo fortemente nel potenziale del Napoli Femminile e siamo pronti a costruire insieme un percorso di valore, per il club e per il territorio.” ha dichiarato Raffaele Palomba, CEO di Redeem Finance.

“Siamo felici del supporto di soci che condividono la nostra visione e che hanno scelto di investire nel progetto azzurro, dimostrando grande fiducia nel potenziale del calcio femminile. È un segnale importante, che ci dà ulteriore forza per affrontare con determinazione le sfide future. L’ingresso di Redeem rappresenta un passo strategico per la crescita del Club, non solo dal punto di vista sportivo ma anche organizzativo e strutturale: il supporto di chi crede nel nostro percorso sarà determinante per costruire un progetto sempre più solido, ambizioso e sostenibile.” ha aggiunto il presidente del Napoli Femminile Marco Bifulco.