La Repubblica – ” 3 opzioni per rinforzare la fascia sinistra: ecco i profili seguiti da Manna “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro starebbe seguendo con attenzione tre profili: Lang, Sancho e Chiesa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Piace l’olandese Noa Lang, reduce da un’annata molto positiva con il Psv che a gennaio ha rifiutato 25 milioni di euro ma ora è aperto all’idea di una cessione. Il Napoli considera pure due soluzioni dalla Premier League di alto livello: Jadon Sancho è in uscita dal Manchester United. Manna lavora a un possibile prestito con il contributo dei Red Devils al pagamento del maxi ingaggio del talento originario di Londra. Sul 25enne inglese c’è pure la Juventus, ma gli azzurri in questo momento sono avanti. L’altra soluzione è Federico Chiesa: partirà in ritiro con il Liverpool, ma ha poco spazio e ha bisogno di giocare per rientrare pure nel giro della nazionale. Il Napoli studia la possibilità di un’operazione in prestito, magari da realizzare più avanti”.