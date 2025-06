Per Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, potrebbe profilarsi una soluzione romantica per il suo futuro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’argentino del Napoli potrebbe trasferirsi al Pisa: “Manna vedrà il Pisa nelle prossime ore: si valuta la cessione del Cholito Simeone. Un trasferimento pieno zeppo di romanticismo, visto che per due stagioni papà Diego ha giocato proprio nel Pisa, tra il 1990 il 1992. La sua prima squadra europea. Certo, il Cholito tornerebbe a essere titolare”.