Bigon: “Scudetto? Avremmo comunque vinto”

L’allenatore del secondo Scudetto del Napoli, Alberto Bigon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Polemiche sullo Scudetto? L’avremmo vinto lo stesso, con un punto di vantaggio, anche senza la vittoria a tavolino di Bergamo contro l’Atalanta, visto poi come è andata a Verona per il Milan. Non abbiamo rubato niente. Napoli occupa un posto particolare nel mio cuore. Certo, perché ho allenato e vinto e vissuto bene, ma anche per mio figlio Riccardo che ci ha lavorato come direttore sportivo, ingaggiando giocatori importanti come Cavani, Reina, Callejon, Koulibaly, Albiol, Jorginho e Ghoulam, ad Higuain”.