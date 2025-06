Tuttosport – Spunta un retroscena sull’affare Ndoye. I dettagli

Dopo gli acquisti di Marianucci e De Bruyne, il Napoli punta a rinforzarsi sulle fasce.

Come riportato da Tuttosport, Ndoye è la pista più calda che però ha un cartellino molto costoso. Il prezzo dello svizzero gira intorno ai 40 milioni di euro e il Napoli, per abbassarne il costo, ha inserito come contropartita Zanoli che piace molto al Bologna.

Come seconda alternativa i partenopei potrebbero inserire invece Lindstrom in uscita dal Napoli e potrebbe essere la carta vincente per arrivare a Ndoye. Tuttavia si dovrà discutere del suo stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione ritenuto troppo alto dai dirigenti rossoblù.