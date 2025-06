Tmw-Il Napoli insiste per Sancho: il punto

Jadon Sancho è l’obiettivo principale degli azzurri per sostituire Kvicha Kvaratskhelia.

L’ala inglese ex Chelsea è il nome che fa più gola a mister Conte e secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb la società partenopea starebbe aumentando la pressione: “Saelemaekers rientrerà alla base ma oltre a lui c’è l’intenzione di prendere un altro esterno d’attacco. E qui c’è una valutazione in corso su Chiesa. Uno dei nodi riguarda sicuramente l’ingaggio. Il giocatore vorrebbe rientrare in Italia e perciò è un’ipotesi da non sottovalutare. E questa opportunità è valutata anche dal Napoli, che sta cercando un sostituto di Kvara. Il club azzurro però sta pensando anche ad altre ipotesi. Una di queste porta a Sancho del Manchester United. Il talentuoso attaccante inglese è rientrato dal prestito al Chelsea ma è pronto a ripartire e per questo ecco che il Napoli sta aumentando il pressing. Su di lui si è inserita anche la Juventus. Attenzione anche all’Al Hilal.

Non solo questi due nomi perché Manna sta portando avanti in maniera molto decisa anche i contatti con il Bologna per Ndoye. Lo svizzero piace molto ad Antonio Conte e il club azzurro sta facendo il possibile per accontentarlo anche se la richiesta dei rossoblù è molto alta. L’operazione nel caso sarebbe allargata anche a Beukema, considerato il profilo giusto per aumentare il livello nel reparto difensivo. Intanto per la fascia destra va avanti la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez. Si prova a limare la differenza di 3-4 milioni che ancora resta”.