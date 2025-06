Kevin De Bruyne è arrivato a Napoli e sta lavorando sotto traccia per il trasferimento di un suo caro amico, Jack Grealish.

Secondo quanto riportato dal The Sun, Kevin starebbe parlando con mister Conte per convincerlo in merito all’acquisto dell’esterno inglese, in uscita dal club di Manchester.

L’ostacolo principale sarebbe costituito dall’ingaggio dell’ex Aston Villa che ammonta a 17 milioni lordi, cifra che il Napoli non potrebbe garantire.